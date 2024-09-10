Gazzetta dello Sport: "Kouame supera Beltran nelle gerarchie, per Palladino è lui il vice Kean"

Nelle ultime settimane, mister Palladino sembrerebbe aver deciso di puntare su Koaume per il ruolo di vice Kean, Beltran ancora non convince

La Fiorentina gli ha assegnato la maglia numero nove e affidato la guida dell'attacco viola, investendo per lui una cifra vicina ai 25 milioni di euro ormai un anno fa. Tuttavia, a distanza di un anno, l'acquisto di Lucas Beltrán non sembra aver prodotto i risultati sperati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prime settimane di questa stagione, Raffaele Palladino sta rivedendo le gerarchie offensive della squadra: mentre Beltrán continua a faticare nel trovare una collocazione e prestazioni da vero centravanti, Christian Kouamé, senza particolari exploit, dopo essere stato un giocatore di fiducia di Italiano, sta guadagnando anche la considerazione del suo successore. La rosea sottolinea infatti che, per il nuovo allenatore viola, al momento è proprio Kouamé la principale alternativa a Moise Kean.

I voti di Moise Kean nella gara contro Israele

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