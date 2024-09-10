I giornali esaltano Kean: pioggia di 7 in pagella, solo Tuttosport gli mette 6,5: "Esemplare nella gestione"

Kean ha segnato il secondo gol contro Israele e il giorno dopo i maggiori quotidiani sportivi gli mettono ottimi voti

Moise Kean è l'uomo della vittoria della Nazionale Italiana contro Israele, il centravanti della Fiorentina si prende i meriti e il giorno dopo la sfida i maggiori quotidiani lo omaggiano nelle pagelle

Gazzetta dello Sport: voto 7 - Lotta, difende palloni e mette il piede nel vantaggio. Infrange il tabù del 9 azzurro e torna a segnare a tre anni dalla sua ultima volta in Nazionale.

Corriere dello Sport: voto 7 - Molto isolato, sembra proporsi anche poco. Difende con i denti e le unghie un pallone che vale l’1-0. Si conferma bomber con la K maiuscola, segna (dopo tre anni) la sua quarta rete stagionale in 6 partite fra A, Conference e Nazionale.

Tuttosport: voto 6,5 - Centravanti di dedizione, lottando con i difensori e tentando di aprire varchi per gli inserimenti. Non ha occasioni con cui trovare la porta, ma è esemplare la sua gestione palla in all'origine della rete di Frattesi. Si fa trovare pronto nella ripresa per la ribattuta in rete sulla respinta di Gerafi, riannodando il filo del discorso con il gol interrottosi proprio tre anni fa, con la doppietta dell'8 settembre alla Lituania.

La Nazione 7: Non riceve tanti palloni giocabili, fa quel che può. Fino a quando il tap-in sul tiro di Raspadori gli permette di chiudere un digiuno di tre anni in azzurro. Che sia davvero la sua stagione?

DE GEA TITOLARE DELLA FIORENTINA DA BERGAMO IN POI

https://www.labaroviola.com/basta-terracciano-da-bergamo-il-titolare-della-fiorentina-sara-de-gea-e-da-manchester-lo-rivogliono/267615/