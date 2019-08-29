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Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi

Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 22:22
Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi -
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Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese. L'altro profilo è Raphinha per il quale l'offerta allo Sporting Lisbona è salita fino a 20 milioni. La dirigenza dei viola conta di chiuderne due su tre.

 

 

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