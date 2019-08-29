Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi
Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese....
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 22:22
Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese. L'altro profilo è Raphinha per il quale l'offerta allo Sporting Lisbona è salita fino a 20 milioni. La dirigenza dei viola conta di chiuderne due su tre.