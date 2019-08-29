Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi

Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese....

Secondo Sky Sport la Fiorentina sta lavorando su tre profili in attacco. Uno è sicuramente Pedro del Fluminense, il sogno viola resta però Rodrigo De Paul, per lui offrirebbero 30 milioni all'Udinese. L'altro profilo è Raphinha per il quale l'offerta allo Sporting Lisbona è salita fino a 20 milioni. La dirigenza dei viola conta di chiuderne due su tre.