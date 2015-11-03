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Notizie Raphinha Fiorentina

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula

03 settembre 2019 11:23

Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita

01 settembre 2019 20:11

LIVE: PEDRO VIOLA AL 90%. DE PAUL E POLITANO NO DEFINITIVO. ULTIMO TENTATIVO PER RAPHINHA

01 settembre 2019 17:52

Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...

01 settembre 2019 14:31

Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha

31 agosto 2019 11:41

De Paul e il mi piace sui social per la Fiorentina. L'Udinese vuole più di 30 milioni, Raphinha alternativa

30 agosto 2019 12:41

Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi

29 agosto 2019 22:22

Sky, già domani la Sampdoria potrebbe chiudere per Simeone. I viola poi vorrebbero fiondarsi su De Paul

29 agosto 2019 01:02

Lo Sporting Lisbona rilancia per Raphinha. Pradè rifiuta e lascia l’incontro

27 agosto 2019 10:30

I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting

26 agosto 2019 08:55

Sky, se sfuma Raphinha la Fiorentina ha messo gli occhi su Verdi del Napoli

25 agosto 2019 21:03

Sky, vicino il colpo Raphinha per 20mln. Simeone a Cagliari e Pedro in entrata?

24 agosto 2019 17:58

Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus

24 agosto 2019 00:11

Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?

23 agosto 2019 11:55

Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola

23 agosto 2019 01:19

CACERES ACCETTA I VIOLA, PRONTO UN BIENNALE. ACCELERATA IMPORTANTE PER RAPHINHA. CHIESA...

22 agosto 2019 16:41

Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione

22 agosto 2019 12:33

Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo

22 agosto 2019 09:11

Montella: "Mi piace Raphinha, somiglia a Ribery. Se Franck giocherà contro il Napoli lo decideremo..."

22 agosto 2019 08:51

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