Notizie Raphinha Fiorentina

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"
11 settembre 2019 12:14
Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula
03 settembre 2019 11:23
Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita
01 settembre 2019 20:11
LIVE: PEDRO VIOLA AL 90%. DE PAUL E POLITANO NO DEFINITIVO. ULTIMO TENTATIVO PER RAPHINHA
01 settembre 2019 17:52
Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...
01 settembre 2019 14:31
Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha
31 agosto 2019 11:41
De Paul e il mi piace sui social per la Fiorentina. L'Udinese vuole più di 30 milioni, Raphinha alternativa
30 agosto 2019 12:41
Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi
29 agosto 2019 22:22
Sky, già domani la Sampdoria potrebbe chiudere per Simeone. I viola poi vorrebbero fiondarsi su De Paul
29 agosto 2019 01:02
Lo Sporting Lisbona rilancia per Raphinha. Pradè rifiuta e lascia l’incontro
27 agosto 2019 10:30
I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting
26 agosto 2019 08:55
Sky, se sfuma Raphinha la Fiorentina ha messo gli occhi su Verdi del Napoli
25 agosto 2019 21:03
Sky, vicino il colpo Raphinha per 20mln. Simeone a Cagliari e Pedro in entrata?
24 agosto 2019 17:58
Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus
24 agosto 2019 00:11
Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?
23 agosto 2019 11:55
Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola
23 agosto 2019 01:19
CACERES ACCETTA I VIOLA, PRONTO UN BIENNALE. ACCELERATA IMPORTANTE PER RAPHINHA. CHIESA...
22 agosto 2019 16:41
Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione
22 agosto 2019 12:33
Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo
22 agosto 2019 09:11
Montella: "Mi piace Raphinha, somiglia a Ribery. Se Franck giocherà contro il Napoli lo decideremo..."
22 agosto 2019 08:51
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