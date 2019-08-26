Labaro Viola

I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting

La Fiorentina continua a monitorare anche Raphinha. Secondo La Nazione l’offerta per lui da 15 milioni è salita a 18 + bonus. Il calciatore gradirebbe la destinazione, lo Sporting Lisbona ci sta pensa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 08:55
I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sporting Lisbona
Raphinha
Condividi

La Fiorentina continua a monitorare anche Raphinha. Secondo La Nazione l’offerta per lui da 15 milioni è salita a 18 + bonus. Il calciatore gradirebbe la destinazione, lo Sporting Lisbona ci sta pensando e a giorni arriverà la risposta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok