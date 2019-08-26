I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting

La Fiorentina continua a monitorare anche Raphinha. Secondo La Nazione l’offerta per lui da 15 milioni è salita a 18 + bonus. Il calciatore gradirebbe la destinazione, lo Sporting Lisbona ci sta pensa...

La Fiorentina continua a monitorare anche Raphinha. Secondo La Nazione l’offerta per lui da 15 milioni è salita a 18 + bonus. Il calciatore gradirebbe la destinazione, lo Sporting Lisbona ci sta pensando e a giorni arriverà la risposta.