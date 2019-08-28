Sky, già domani la Sampdoria potrebbe chiudere per Simeone. I viola poi vorrebbero fiondarsi su De Paul
Secondo quanto scrive Sky Sport Giovanni Simeone è sempre più vicino alla Sampdoria. Già domani potrebbe arrivare la chiusura per il classe '95. A quel punto la Fiorentina vorrebbe fiondarsi su Rodrig...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 01:02
Secondo quanto scrive Sky Sport Giovanni Simeone è sempre più vicino alla Sampdoria. Già domani potrebbe arrivare la chiusura per il classe '95. A quel punto la Fiorentina vorrebbe fiondarsi su Rodrigo De Paul nonostante la chiusura dell'Udinese. Più fattibile la pista Raphinha che si può chiudere per circa 20 milioni.