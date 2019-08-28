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Sky, già domani la Sampdoria potrebbe chiudere per Simeone. I viola poi vorrebbero fiondarsi su De Paul

Secondo quanto scrive Sky Sport Giovanni Simeone è sempre più vicino alla Sampdoria. Già domani potrebbe arrivare la chiusura per il classe '95. A quel punto la Fiorentina vorrebbe fiondarsi su Rodrig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 01:02
Sky, già domani la Sampdoria potrebbe chiudere per Simeone. I viola poi vorrebbero fiondarsi su De Paul -
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Secondo quanto scrive Sky Sport Giovanni Simeone è sempre più vicino alla Sampdoria. Già domani potrebbe arrivare la chiusura per il classe '95. A quel punto la Fiorentina vorrebbe fiondarsi su Rodrigo De Paul nonostante la chiusura dell'Udinese. Più fattibile la pista Raphinha che si può chiudere per circa 20 milioni.

 

 

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