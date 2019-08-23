Labaro Viola

Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?

Secondo La Nazione, Raphinha e Berardi sono i candidati per l'attacco viola. Per il brasiliano si tratta su un prestito con diritto di riscatto anche se lo Sporting potrebbe richiedere l'inserimento d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 11:55
Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita? -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Simeone
Berardi
Sporting Lisbona
Raphinha
Condividi

Secondo La Nazione, Raphinha e Berardi sono i candidati per l'attacco viola. Per il brasiliano si tratta su un prestito con diritto di riscatto anche se lo Sporting potrebbe richiedere l'inserimento di Simeone nell'affare. A Montella piace molto anche l'italiano ma il Sassuolo chiede 30 milioni e sono freddi sul possibile inserimento del Cholito.

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok