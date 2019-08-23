Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?

Secondo La Nazione, Raphinha e Berardi sono i candidati per l'attacco viola. Per il brasiliano si tratta su un prestito con diritto di riscatto anche se lo Sporting potrebbe richiedere l'inserimento d...

Secondo La Nazione, Raphinha e Berardi sono i candidati per l'attacco viola. Per il brasiliano si tratta su un prestito con diritto di riscatto anche se lo Sporting potrebbe richiedere l'inserimento di Simeone nell'affare. A Montella piace molto anche l'italiano ma il Sassuolo chiede 30 milioni e sono freddi sul possibile inserimento del Cholito.