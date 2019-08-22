Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo
Secondo Sky Sport la Fiorentina ha fatto un tentativo per Raphinha dello Sporting Lisbona ma il brasiliano ha un prezzo del cartellino molto alto quindi i dirigenti viola per il momento valutano.
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 09:11
Secondo Sky Sport la Fiorentina ha fatto un tentativo per Raphinha dello Sporting Lisbona ma il brasiliano ha un prezzo del cartellino molto alto quindi i dirigenti viola per il momento valutano.