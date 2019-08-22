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Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo

Secondo Sky Sport la Fiorentina ha fatto un tentativo per Raphinha dello Sporting Lisbona ma il brasiliano ha un prezzo del cartellino molto alto quindi i dirigenti viola per il momento valutano.   

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 09:11
Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo -
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Secondo Sky Sport la Fiorentina ha fatto un tentativo per Raphinha dello Sporting Lisbona ma il brasiliano ha un prezzo del cartellino molto alto quindi i dirigenti viola per il momento valutano.

 

 

 

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