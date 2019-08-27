Lo Sporting Lisbona rilancia per Raphinha. Pradè rifiuta e lascia l’incontro

Secondo La Nazione ieri sono terminati ancor prima di cominciare i colloqui tra Fiorentina e Sporting Lisbona per Raphinha. Nell’incontro precedente le due società si erano lasciate con l’intento di t...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2019 10:30

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