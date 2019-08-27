Lo Sporting Lisbona rilancia per Raphinha. Pradè rifiuta e lascia l’incontro
Secondo La Nazione ieri sono terminati ancor prima di cominciare i colloqui tra Fiorentina e Sporting Lisbona per Raphinha. Nell’incontro precedente le due società si erano lasciate con l’intento di t...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 10:30
Secondo La Nazione ieri sono terminati ancor prima di cominciare i colloqui tra Fiorentina e Sporting Lisbona per Raphinha. Nell’incontro precedente le due società si erano lasciate con l’intento di trattare sulla base di 16-18 milioni. Ieri i portoghesi hanno rilanciato, servono 30 milioni per il talento brasiliano. Pradè ha rifiutato quindi ha rifiutato.