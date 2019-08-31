Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha
Secondo quanto riporta La Repubblica, la pista calda oltre a De Paul porta anche a Matteo Politano. Con l'arrivo anche di Sanchez lo spazio a disposizione dell'italiano sta diminuendo ma Conte sembra...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 11:41
Secondo quanto riporta La Repubblica, la pista calda oltre a De Paul porta anche a Matteo Politano. Con l'arrivo anche di Sanchez lo spazio a disposizione dell'italiano sta diminuendo ma Conte sembra non aver dato il via libera alla cessione. L'Inter lo valuta 25 milioni. Resta viva l'dea Raphinha, il suo costo si aggira intorno ai 20+bonus.