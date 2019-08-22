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Montella: "Mi piace Raphinha, somiglia a Ribery. Se Franck giocherà contro il Napoli lo decideremo..."

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Vincenzo Montella in seguito alla prima cena con Pradè e Ribery: "Felici di avere Ribery con noi, vuole esprimersi ad alti livelli. Ci siamo se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 08:51
Montella: "Mi piace Raphinha, somiglia a Ribery. Se Franck giocherà contro il Napoli lo decideremo..." -
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Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Vincenzo Montella in seguito alla prima cena con Pradè e Ribery: "Felici di avere Ribery con noi, vuole esprimersi ad alti livelli. Ci siamo sentiti pochi giorni fa, voleva rimettersi in gioco qui a Firenze. Visto che c'ero soltanto io nel suo primo allenamento è riuscito anche a farmi rimettere gli scarpini. Soltanto quando lo vedremo in allenamento con il gruppo ed il pallone decideremo se farà parte o meno dei titolari nella prima gara della stagione. Mi piace Raphinha è un calciatore che per caratteristiche somiglia a Franck ma che gioca nel lato opposto".

 

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