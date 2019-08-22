Montella: "Mi piace Raphinha, somiglia a Ribery. Se Franck giocherà contro il Napoli lo decideremo..."

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Vincenzo Montella in seguito alla prima cena con Pradè e Ribery: "Felici di avere Ribery con noi, vuole esprimersi ad alti livelli. Ci siamo se...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Vincenzo Montella in seguito alla prima cena con Pradè e Ribery: "Felici di avere Ribery con noi, vuole esprimersi ad alti livelli. Ci siamo sentiti pochi giorni fa, voleva rimettersi in gioco qui a Firenze. Visto che c'ero soltanto io nel suo primo allenamento è riuscito anche a farmi rimettere gli scarpini. Soltanto quando lo vedremo in allenamento con il gruppo ed il pallone decideremo se farà parte o meno dei titolari nella prima gara della stagione. Mi piace Raphinha è un calciatore che per caratteristiche somiglia a Franck ma che gioca nel lato opposto".