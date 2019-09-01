Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita

Raphinha non rinforzerà la Fiorentina, in questi ultimi giorni di calciomercato. Il giocatore, infatti, si è accordato con il Rennes che ha soddisfatto le richieste dello Sporting. Al club portoghese...

Raphinha non rinforzerà la Fiorentina, in questi ultimi giorni di calciomercato. Il giocatore, infatti, si è accordato con il Rennes che ha soddisfatto le richieste dello Sporting. Al club portoghese andranno 22 milioni di euro più 3 di bonus e una contropartita tecnica da definire. Dunque, i viola cambieranno obiettivo per queste ultime ore di mercato.

Gianlucadimarzio.com