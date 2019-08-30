De Paul e il mi piace sui social per la Fiorentina. L'Udinese vuole più di 30 milioni, Raphinha alternativa

I soldi derivanti dalla cessione di Simeone possono dare una mano al pool di mercato per affondare su alcune piste. La preferita pare anche la più dura dal punto di vista della trattativa. L’argentino...

I soldi derivanti dalla cessione di Simeone possono dare una mano al pool di mercato per affondare su alcune piste. La preferita pare anche la più dura dal punto di vista della trattativa. L’argentino De Paul sarebbe perfetto per l’impianto viola. Anche il giocatore sposerebbe Firenze, ma convincere l’Udinese è complicato. Ieri De Paul ha dato un assaggio di viola su instagram, mettendo un like all’amico e connazionale Pezzella. Con il capitano viola che faceva gli auguri per il 93° compleanno (proprio ieri) della Fiorentina. A parte le storie social, i trenta milioni che il club di Commisso pare intenzionato a mettere sul piatto potrebbero non bastare. Restano quindi altre opzioni, compreso il brasiliano dello Sporting Lisbona Raphinha (anche qui manca l’accordo economico fra le società).

La Gazzetta dello Sport