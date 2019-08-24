Sky, vicino il colpo Raphinha per 20mln. Simeone a Cagliari e Pedro in entrata?

La Fiorentina si conferma una delle grandi protagoniste del mercato estivo. Dopo l’arrivo di Franck Ribery, i viola non si fermano e rilanciano per chiudere al meglio la campagna acquisti. Dirigenza a...

La Fiorentina si conferma una delle grandi protagoniste del mercato estivo. Dopo l’arrivo di Franck Ribery, i viola non si fermano e rilanciano per chiudere al meglio la campagna acquisti. Dirigenza ancora al lavoro per completare colpi in entrata. Il giocatore più vicino, al momento, è Raphinha, talentuoso esterno classe 1996 dello Sporting. Il brasiliano è ormai a un passo: dopo l’offerta aumentata, si attende il via libera del club di Lisbona tra lunedì e martedì. Affare in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 18 milioni più 2 di bonus (lo Sporting era partito da 30 milioni). Con Simeone destinato a lasciare Firenze - Cagliari, che segue anche Ounas, la squadra favorita per prenderlo - la Fiorentina proverà poi a chiudere per Pedro della Fluminense: per l’attaccante classe 1997 sarà un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro più 4 milioni di bonus e il 30% sulla futura rivendita del giocatore.

Fonte: SkySport.it