Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola

La società viola, dopo i tentativi per Politano e Berardi, ha puntato su Raphinha dello Sporting Lisbona. L’offerta della Fiorentina è di 3 milioni di prestito più 13 milioni di obbligo di riscatto. L...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2019 01:19

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