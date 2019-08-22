Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola
La società viola, dopo i tentativi per Politano e Berardi, ha puntato su Raphinha dello Sporting Lisbona. L’offerta della Fiorentina è di 3 milioni di prestito più 13 milioni di obbligo di riscatto. L...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 01:19
La società viola, dopo i tentativi per Politano e Berardi, ha puntato su Raphinha dello Sporting Lisbona. L’offerta della Fiorentina è di 3 milioni di prestito più 13 milioni di obbligo di riscatto. L’ex giocatore del Barcellona Deco, è al lavoro in Portogallo per convincere lo Sporting Lisbona ad accettare dopo le richieste iniziali prima di 33 e poi di 25 milioni. Probabilmente servirà un nuovo rilancio dei viola, ma si insiste visto anche le difficoltà di arrivare ad altre alternative.
Gianlucadimarzio.com