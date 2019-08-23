Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus
La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è...
La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è stata alzata: si è arrivati a 18 milioni più qualche bonus, valutazione abbassata dai portoghesi che inizialmente chiedevano circa 30 milioni. A inizio della prossima settimana, potrebbe arrivare l'intesa. Ma i viola non si fermano qui: piacciono anche Pedro (punta brasiliana del Fluminense) e Kanneman (difensore argentino classe '91 del Gremio).
Gianlucadimarzio.com