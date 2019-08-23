Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus

La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 00:11

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