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Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus

La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 00:11
Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus -
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La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è stata alzata: si è arrivati a 18 milioni più qualche bonus, valutazione abbassata dai portoghesi che inizialmente chiedevano circa 30 milioni. A inizio della prossima settimana, potrebbe arrivare l'intesa. Ma i viola non si fermano qui: piacciono anche Pedro (punta brasiliana del Fluminense) e Kanneman (difensore argentino classe '91 del Gremio).

 

Gianlucadimarzio.com

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