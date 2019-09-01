LIVE: PEDRO VIOLA AL 90%. DE PAUL E POLITANO NO DEFINITIVO. ULTIMO TENTATIVO PER RAPHINHA

Di Stefano Borgi e Gabriele CaldieronOre 17.00: cercheremo di essere rapidi ed indolori: Pedro è viola al 90% il giocatore ha accettato la propostadella Fiorentina e dovrebbe essere in Italia domani p...

Di Stefano Borgi e Gabriele Caldieron

Ore 17.00: cercheremo di essere rapidi ed indolori: Pedro è viola al 90% il giocatore ha accettato la propostadella Fiorentina e dovrebbe essere in Italia domani per sostenere le visite mediche decisive per l'esito della trattativa viste le noie fisiche subite dal calciatore di poi, legarsi alla società gigliata con un contratto di quattro anni più opzione per il quinto.

Contrariamente alle cifre che sono emerse fino ad ora vi diciamo che l'accordo è di 12 milioni + 2 di bonus legati al raggiungimento di obbiettivi ossia, l'Europa League più una percentuale di rivendita del 20% da riconoscere alla Fluminense in caso di cessione futura. Aggiungiamo però a questa notizia che se dovesse saltare la trattativa, la Fiorentina farà un colpo "last-minute" in attacco come prima punta, quindi sicuramente arriverà un altro attaccante.

CAPITOLO ESTERNO OFFENSIVO: De Paul e Politano sono piste tramontate definitivamente. Pradè non ha, da ciò che ci risulta, incontri fissati per il pomeriggio con l'Udinese per il primo né con l'Inter per il secondo. Sarà fatto un ultimo tentativo per Raphinha dello Sporting Lisbona sebbene il calciatore brasiliano sia molto ricercato sul mercato e la società portoghese ha ricevuto un'offerta di circa 22 milioni per il giocatore mentre la Fiorentina, arrivata prima sul mancino offensivo non vuole andare oltre i 15 più bonus.

Ore 19.00: Rebic escluso con il suo Eintracht nella gara odierna. Il croato è sul mercato e ricordiamo che in caso di cessione la Fiorentina incasserà metà dei proventi.

Ore: 22.00: Rebic domani farà le visite mediche con il Milan, in arrivo un tesoretto per la Fiorentina? Con ogni probabilità però l'Eintracht cederà il caclaitore croato in prestito con diritto di riscatto, quindi nel caso, proventi rimandati a data da destinarsi.