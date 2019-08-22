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Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione

Arrivano conferme anche dalla prima pagina di Record, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. L'obiettivo dei dirigenti viola è abbassare la richiesta del club portoghese per l'esterno cl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 12:33
Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione -
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Arrivano conferme anche dalla prima pagina di Record, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. L'obiettivo dei dirigenti viola è abbassare la richiesta del club portoghese per l'esterno classe '96 che ad ora è di 25 milioni.

 

 

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