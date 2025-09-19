La Gazzetta: “La Fiorentina potrebbe giocare con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean”

Smaltita la febbre, Moise Kean è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco della Fiorentina. Ancora a secco di gol, il centravanti italiano fin qui non ha ancora saltato un minuto in campionato mentre ha avuto a che fare con compagni di reparto sempre diversi.

Gudmundsson a Cagliari, Piccoli a Torino e Dzeko con il Napoli, e con il Como chi affiancherà Moise?

Nel delicato match di domenica potrebbe toccare a Jacopo Fazzini accompagnato da Albert Gudmundsson pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport.

I viola hanno un bisogno tremendo di trovare la via del gol e di fare punti, con una classifica deficitaria e appena due reti segnate in tre partite che portano la firma di Mandragora e Ranieri.