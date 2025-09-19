19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Gazzetta: “La Fiorentina potrebbe giocare con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

La Gazzetta: “La Fiorentina potrebbe giocare con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean”

Redazione

19 Settembre · 07:32

Aggiornamento: 19 Settembre 2025 · 14:05

TAG:

#FiorentinaattaccoComoKean

Condividi:

di

L'attacco della Fiorentna è inceppato ma Moise Kean ha smaltito la febbre e sarà titolare contro il Como; chi sarà al fianco di Moise?

Smaltita la febbre, Moise Kean è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco della Fiorentina. Ancora a secco di gol, il centravanti italiano fin qui non ha ancora saltato un minuto in campionato mentre ha avuto a che fare con compagni di reparto sempre diversi.
Gudmundsson a Cagliari, Piccoli a Torino e Dzeko con il Napoli, e con il Como chi affiancherà Moise?
Nel delicato match di domenica potrebbe toccare a Jacopo Fazzini accompagnato da Albert Gudmundsson pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport.
I viola hanno un bisogno tremendo di trovare la via del gol e di fare punti, con una classifica deficitaria e appena due reti segnate in tre partite che portano la firma di Mandragora e Ranieri.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio