La Fiorentina si salva con quattro giornate in anticipo mentre la Spal precipita in Seria B. La squadra viola battendo 2-0 il Torino si porta a 42 punti in classifica. Il Brescia vincendo 2-1 condanna la Spal alla matematica Serie B. Bene il Genoa che sale in classifica e lascia a -4 punti la terzultima, il Lecce.