Cois rassicura l’ambiente viola: “La Fiorentina uscirà presto dalla zona retrocessione”

Le parole di Sandro Cois a Radio TV Serie A, arrivano come un messaggio di fiducia in un momento delicato della stagione della Fiorentina. L’ex centrocampista viola, oggi opinionista, invita a non las...

Le parole di Sandro Cois a Radio TV Serie A, arrivano come un messaggio di fiducia in un momento delicato della stagione della Fiorentina. L’ex centrocampista viola, oggi opinionista, invita a non lasciarsi prendere dal panico nonostante la classifica preoccupante, sottolineando come la squadra abbia qualità e margini per risalire rapidamente.

Secondo Cois, il lavoro dell’allenatore Vanoli sta iniziando a dare certezze tattiche e mentali, elementi fondamentali per ritrovare continuità di risultati. La Fiorentina, a suo avviso, non è una squadra costruita per lottare per la salvezza e il valore della rosa emergerà nel medio periodo.

L’ex viola evidenzia anche l’importanza dell’esperienza di alcuni giocatori chiave e della compattezza del gruppo, aspetti che possono fare la differenza nelle partite decisive. Per Cois, serviranno pazienza e unità nell’ambiente, ma la sensazione è chiara: la Fiorentina ha tutte le carte in regola per lasciarsi presto alle spalle la zona retrocessione e tornare a una posizione di classifica più in linea con le aspettative.