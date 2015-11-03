Notizie Cois Fiorentina

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Cois rassicura l’ambiente viola: “La Fiorentina uscirà presto dalla zona retrocessione”

22 gennaio 2026 17:51

Cois: “Si doveva cominciare subito con Vanoli, non Pioli. Non c'è paragone con la retrocessione del 2001”

25 novembre 2025 13:00

Cois: "Fiorentina-Milan 4-0, una delle serate più belle della mia carriera, mi emoziono ancora al pensiero del gol"

29 marzo 2024 14:28

Cois: "Come sempre i tifosi sono incredibili, vanno dappertutto, a maggior ragione in questa stagione"

24 maggio 2023 19:28

Cois ammette: "Alla Fiorentina mancano i gol di Ikonè e Nico Gonzalez, Castrovilli in crescita"

17 marzo 2022 18:46

Cois: "La Fiorentina deve cambiare le scelte a livello societario"

10 marzo 2021 15:23

Cois snobba Chiesa: "É Zaniolo il giovane più forte che abbiamo in Italia"

23 luglio 2020 17:16

Cois: "Sto trattando con la Fiorentina. Sono pronto per allenare. A Firenze 8 anni meravigliosi"

09 giugno 2020 14:18

Cois: "Castrovilli sarà il leader della Fiorentina. Immagino per i Viola un percorso come l'Atalanta"

03 maggio 2020 11:27

Cois: "Chiesa è un fenomeno, ama Firenze ma sulla sua scelta peserà la voglia di vincere"

03 maggio 2020 11:26

Cois: "Fallimento? Fu una tragedia annunciata. Con Bati-Edmundo sarebbe stato scudetto.."

15 aprile 2020 13:24

Cois: "Chiesa è un calciatore da Real Madrid ma penso che resterà alla Fiorentina. Castrovilli..."

08 aprile 2020 21:03

Cois: "Ho smesso di giocare presto. Tutto è nato da quel maledetto Arsenal-Fiorentina quando..."

25 marzo 2020 18:55

Cois scherza: "E. Chiesa è genovese, con i soldi ci sa fare. Rinnovo? I margini ci sono"

06 dicembre 2019 20:17

Cois: "Sia la Fiorentina che il Torino devono vincere e chi non lo farà rischierà grosso "

05 dicembre 2019 22:17

Cois: "Lazio squadra piú in forma del campionato. Muriel fenomeno, l'Europa League.."

08 marzo 2019 18:20

Cois: "Il regista é un problema da agosto. Veretout spostato solo per tappare la falla.."

11 dicembre 2018 21:51

Cois passa in rassegna la Fiorentina: “Chiesa leader. Simeone è confuso e Pjaca spento”

06 novembre 2018 17:56

Cois: "Pjaca fuori dagli schemi, Simeone non segna. Accanto a Chiesa servono due affidabili..."

25 ottobre 2018 15:03

Cois: "Veretout non è Pirlo ma ruba tanti palloni. Benassi invece.."

12 ottobre 2018 15:59

Cois: "Fiorentina da Europa League grazie al lavoro di Pioli, ha creato il giusto mix. Babacar..."

14 dicembre 2017 16:56

Cois: ''Fiorentina, le riserve non sono all'altezza. Chiesa? Ha più fame di tutti, non capisco Ventura''

24 novembre 2017 15:04

Cois: "Scandaloso che Ventura non abbia chiamato Chiesa in nazionale, è piu forte di Bernardeschi"

16 novembre 2017 17:21

Cois: ''La Roma ha il morale a mille. Dzeko come Batistuta? No, il Re Leone giocava solo per il gol. La viola di Pioli non ha ricambi...''

04 novembre 2017 16:31

Cois: "La Fiorentina ha ritrovato l'entusiasmo che aveva perso. Chiesa? È insostituibile"

25 ottobre 2017 12:18

Cois sorpreso da Veretout, il leader silenzioso di Stefano Pioli: "È fondamentale per gli schemi della Fiorentina"

18 ottobre 2017 11:46

Cois: "Spero che non vadano via tutti. Borja difficile da sostituire, Berna farebbe bene a restare"

22 giugno 2017 17:11

Cois: "Pioli perfetto, ma il salto di qualità dipende dalla società. Quando era un mio compagno di squadra alla Fiorentina..."

11 maggio 2017 18:56

Che fine ha fatto Sandro Cois? Uno dei simboli della Fiorentina di Cecchi Gori, Batistuta e Rui Costa

30 aprile 2017 00:30

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