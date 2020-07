Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina degli anni 90 ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, queste le sue parole: “Zaniolo? É il più forte giocatore che c’è a livello giovanile. Anche per intelligenza tattica, per qualità e forza fisica. Essendo giovane può commettere degli errori, che vanno valutati da società e mister. In prospettiva può diventare un campione, determinante per la Roma e la Nazionale”.