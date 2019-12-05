Cois: "Sia la Fiorentina che il Torino devono vincere e chi non lo farà rischierà grosso "

L'ex calciatore Sandro Cois sia della Fiorentina che del Torino, ha parlato della partita di domenica prossima a torinogranata.it: "Sarà una sfida molto tesa. Sia la Fiorentina che il Torino devono vi...

L'ex calciatore Sandro Cois sia della Fiorentina che del Torino, ha parlato della partita di domenica prossima a torinogranata.it: "Sarà una sfida molto tesa. Sia la Fiorentina che il Torino devono vincere e chi non lo farà rischierà grosso. Il riferimento è ovviamente gli allenatori. Mazzarri e Montella vivono una situazione particolare. Chiesa rappresenta il 40% del gioco e della squadra viola. Una sua assenza peserebbe molto sull’economica del gioco di Montella e della Fiorentina.