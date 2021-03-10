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Cois: "La Fiorentina deve cambiare le scelte a livello societario"

L'ex giocatore viola ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2021 15:23
Cois: "La Fiorentina deve cambiare le scelte a livello societario" - 21 Sep 1997: Sandro Cois of Fiorentina on the ball during the Serie A match against Inter Milan at the San Siro in Milan, Italy. Mandatory Credit: Claudio Villa /Allsport
21 Sep 1997: Sandro Cois of Fiorentina on the ball during the Serie A match against Inter Milan at the San Siro in Milan, Italy. Mandatory Credit: Claudio Villa /Allsport
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

L'ex giocatore della Fiorentina, Cois, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue parole: "Da tifosi viola ci si aspettava molto di più dai centrocampisti Pulgar e Amrabat. Facciamo un po' fatica in quella zona del campo. Stare tranquilli sì, ma non troppo. In Serie B non credo si possa andare, ma è stata un'annata bruttissima per tanti motivi. La viola deve tornare in Europa il prima possibile, cambiando atteggiamento e facendo scelte diverse anche a livello societario. Ribery? Non è più quello di prima, anche se tecnicamente non è discutibile. E al serbo Vlahovic non si può dire nulla, sta facendo quasi sempre gol. Sul tecnico Prandelli dico che le sta provando un po' tutte: da parte sua vedo sempre lucidità, e sarei entusiasta se rimanesse in società. A livello giovanile soprattutto, uno come lui può dare tanto e portare a Firenze talenti come lo stesso Dusan Vlahovic. Il Toro? Sta molto peggio della Fiorentina, devono stare davvero attenti. Chi verrà fuori è il Cagliari. Il Toro lo vedo messo molto male".

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