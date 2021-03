Valcareggi: “Con Prandelli abbiamo 5 punti in più del potenziale della rosa. De Zerbi è sopravvalutato”

A Lady Radio ha parlato Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola:

“Non ce la faccio a sentire di continuo amici miei ed ex calciatori che dicono Prandelli è bollito, fino o non adeguato: ma come si può arrivare così in basso nel giudizio? Cesare è un allenatore che è venuto alla Fiorentina al posto di Iachini, se fosse venuto un pischello a quest’ora saremmo in una situazione sportiva drammatica. Con Prandelli abbiamo cinque punti in più del nostro potenziale. De Zerbi? Lo ritengo sopravvalutato, a me piace di più Italiano”.

CORRIERE DI MODENA, LA FIORENTINA VUOLE DE ZERBI, IL SASSUOLO PROVA PERO’ IL RINNOVO