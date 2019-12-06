Cois scherza: "E. Chiesa è genovese, con i soldi ci sa fare. Rinnovo? I margini ci sono"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Sandro Cois: "Sicuramente il brutto e difficile periodo vissuto dalla Fiorentina è legato anche all'assenza di Federico Chiesa, non è ancora in for...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Sandro Cois: "Sicuramente il brutto e difficile periodo vissuto dalla Fiorentina è legato anche all'assenza di Federico Chiesa, non è ancora in forma quest'anno. Si vede la differenza quando lui non c'è in campo anche se non è riuscito ancora a trovare con continuità il gol. In ogni zona del campo dice la sua. È logico che nel futuro vorrebbe prendere più soldi ed avere un contratto importante credo però che a lui piaccia vivere a Firenze, i margini per un prolungamento di contratto ci sono. Se è meglio un procuratore di prima fascia al posto del padre? Suo babbo Enrico è genovese quindi con i soldi ci sa fare (ride n.d.r.), meglio rimanere con lui".