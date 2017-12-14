Cois: "Fiorentina da Europa League grazie al lavoro di Pioli, ha creato il giusto mix. Babacar..."

L'ex centrocampista di Fiorentina e Torino Sandro Cois, ha commentato a Radio Sportiva questa prima parte di stagione dei ragazzi di Stefano Pioli, definendola comunque positiva. Ecco le dichiarazioni...

L'ex centrocampista di Fiorentina e Torino Sandro Cois, ha commentato a Radio Sportiva questa prima parte di stagione dei ragazzi di Stefano Pioli, definendola comunque positiva. Ecco le dichiarazioni: "All'inizio la Fiorentina non ha fatto un percorso brillante ma ho sempre creduto nel lavoro di Pioli, che nel corso del ritiro non li aveva tutti. Ed è riuscito a far fare delle belle prestazioni ai suoi ragazzi, come a Napoli. Babacar deve fare da alternativa a Simeone ma il problema è che sono due anni che lo aspettiamo. Non gli manca niente per essere attaccante titolare, se non la continuità. Per una punta questo è un problema. Penso che la Fiorentina possa competere per l'Europa League: ha dimostrato di essere tosta da battere ed abile a ripartire in velocità. Chiesa e Simeone hanno velocità, Thereau l'esperienza".