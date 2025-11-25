Cois: “Si doveva cominciare subito con Vanoli, non Pioli. Non c’è paragone con la retrocessione del 2001”

L’ex giocatore viola Sandro Cois ha parlato ai microfoni della trasmissione Pentasport, analizzando il nuovo allenatore Paolo Vanoli e il momento della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il centrocampo è il reparto fondamentale per far giocare bene la squadra, quello attuale è in difficoltà, ma conosco bene Vanoli e sono fiducioso che i ragazzi possano migliorare in entrambe le fasi. Tante volte li vedo spaesati in mezzo al campo, anche giocatori tecnicamente più bravi. Vanoli dovrà essere bravo a lavorare sull’aspetto mentale: ricordo che era l’unico a tenere testa a Conte, quando lo allenava. A livello caratteriale la Fiorentina non poteva scegliere mister migliore, anzi, per me dovevano partire da subito con Vanoli e non con Pioli: è giovane, ha tanta voglia di allenare, credo molto in lui”.

Sullo spettro Serie B, cosa ne pensi? Ci possono essere somiglianze con altre stagioni?: “Non c’è paragone con la stagione della retrocessione in Serie B del 2001. Lì sapevamo che la società stava fallendo e c’erano una serie di problemi che entrarono anche nello spogliatoio. Fu un anno terribile, non c’entra nulla con la Fiorentina attuale: niente paura, mancano tantissime partite, appena la viola vince la prima partita poi le altre vengono da se”.

Hai dei ricordi che ti porti dentro di Firenze?: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori già da Torino, vincendo una Coppa Italia e perdendo una Coppa Uefa in finale. Poi a maggio mi chiamò Claudio Ranieri e mi disse “ti voglio alla Fiorentina”, e gli confermai che sarei venuto solo se avessi giocato a centrocampo, ruolo che sentivo mio, e così è stato. Sono orgoglioso dei miei otto anni alla Fiorentina e di aver riportato la Champions League a Firenze”.