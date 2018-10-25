Cois: "Pjaca fuori dagli schemi, Simeone non segna. Accanto a Chiesa servono due affidabili..."

L'ex viola Sandro Cois ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: "Benassi? E’ partito molto bene, ha anche segnato parecchio, poi si è perso un po’, ma credo che voglia rientrare al massimo...

L'ex viola Sandro Cois ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: "Benassi? E’ partito molto bene, ha anche segnato parecchio, poi si è perso un po’, ma credo che voglia rientrare al massimo contro la sua ex squadra. Gerson? Dal punto di vista tecnico è incredibile, ma deve essere maggiormente concreto. L'attacco? Credo che sia una questione di giocatori che sono semplicemente indietro: non è il caso di Simeone a cui manca il gol. Davanti si sente l'assenza di Pjaca, lo vedo timido e fuori dagli schemi. Se oltre Chiesa non ci sono altri due affidabili diventa complicato".