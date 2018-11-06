Cois passa in rassegna la Fiorentina: “Chiesa leader. Simeone è confuso e Pjaca spento”

Sandro Cois a Radio Blu ha parlato di alcuni giocatori viola: “Chiesa è il vero leader e trascinatore della squadra. E' imprescindibile per la Fiorentina. Simeone invece lo vedo in difficoltà, mi semb...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2018 17:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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