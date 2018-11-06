Cois passa in rassegna la Fiorentina: “Chiesa leader. Simeone è confuso e Pjaca spento”
Sandro Cois a Radio Blu ha parlato di alcuni giocatori viola: “Chiesa è il vero leader e trascinatore della squadra. E' imprescindibile per la Fiorentina. Simeone invece lo vedo in difficoltà, mi semb...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 17:56
Sandro Cois a Radio Blu ha parlato di alcuni giocatori viola: “Chiesa è il vero leader e trascinatore della squadra. E' imprescindibile per la Fiorentina. Simeone invece lo vedo in difficoltà, mi sembra confuso. Certamente da lui mi aspettavo di più in questo campionato. Pazzesco come contro la Roma non abbia segnato a porta vuota. Pjaca lo vedo spento".