Cois: ''La Roma ha il morale a mille. Dzeko come Batistuta? No, il Re Leone giocava solo per il gol. La viola di Pioli non ha ricambi...''
L'ex centrocampista viola Sandro Cois ha parlato della sfida di domani, tra Fiorentina e Roma, ai microfoni di VG Radio: ""Se I giallorossi pagheranno vittoria sul Chelsea? Quando ho giocato e vinto d...
L'ex centrocampista viola Sandro Cois ha parlato della sfida di domani, tra Fiorentina e Roma, ai microfoni di VG Radio: ""Se I giallorossi pagheranno vittoria sul Chelsea? Quando ho giocato e vinto delle partite in Champions League, avevamo il morale a mille e la Roma sicuramente entrerà in campo con la voglia di fare bene e vincere, con l’entusiasmo si rende molto di più. La Fiorentina stava facendo bene ma con il Crotone è stato un brutto stop. Partita sentita a Firenze? Sì, da una vita. Quando arriva la Roma, tutti sentono la partita quasi come quella contro la Juventus. La Roma in Champions ha speso tantissimo e penso possa avere un calo fisico negli ultimi minuti, però Di Francesco ha valide alternative e saprà cosa fare. La Fiorentina di Pioli? È sulla strada giusta, la Fiorentina ha cambiato tantissimo anche durante la preparazione estiva e non è facile costruire giocatori e squadra da capo. La Fiorentina non credo che abbia ricambi, la Roma ha una panchina più lunga e la differenza è abissale. Dzeko può fare la differenza come Batistuta? Sono due attaccanti diversi, Batistuta giocava esclusivamente per il gol, tirava da tutte le posizioni, a Dzeko manca quella cattiveria sotto porta, fa il rifinitore in certe occasioni, poi i numeri sono dalla sua parte".