Cois: "Scandaloso che Ventura non abbia chiamato Chiesa in nazionale, è piu forte di Bernardeschi"

Sandro Cois ha parlato a Lady Radio, queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina:“I viola devono ripartire con entusiasmo dopo la sosta e soprattutto fare risultato. Dopo le ultime due sc...

Sandro Cois ha parlato a Lady Radio, queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina:

“I viola devono ripartire con entusiasmo dopo la sosta e soprattutto fare risultato. Dopo le ultime due sconfitte servono immediatamente i tre punti. Chi al posto di Badelj? Se devo essere sincero non mi convincono né Sanchez né Cristoforo. Il problema della Fiorentina è proprio quello di non avere sostituti all’altezza dei titolari. Forse il colombiano è più pronto per via del ruolo. Benassi? Sta rendendo di più col cambio di ruolo, non aveva le capacità per giocare sull’esterno. Pioli e il rendimento? Il problema è che in tanti sono arrivati a fine preparazione. Lui è bravissimo e deve avere il tempo di far giocare insieme la squadra il più possibile. Adesso è tempo di risultati, la speranza è che arrivino prima di Natale. Ventura e la Nazionale? Ha fatto delle scelte incredibilmente scandalose. Adesso la FIGC dovrà ripartire da un grande allenatore come Ancelotti, qualcuno che abbia la storia per riportare in alto la maglia azzurra. Faccio un esempio: è stato scandaloso che non abbia chiamato Chiesa preferendogli Bernardeschi, per me il primo è molto più forte del secondo e si meritava maggiormente una chiamata contro la Svezia”.