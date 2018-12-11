Cois: "Il regista é un problema da agosto. Veretout spostato solo per tappare la falla.."

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così dell'attualità di casa viola: “Paragonata a quella di inizio campionato, la Fiorentina di oggi è irriconoscibile. Sembra che i giocator...

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così dell'attualità di casa viola: “Paragonata a quella di inizio campionato, la Fiorentina di oggi è irriconoscibile. Sembra che i giocatori abbiano perso gli stimoli e la voglia di lottare, mi pare in difficoltà sia sul piano fisico che su quello tecnico. La speranza è che una bella vittoria contro l’Empoli possa riportare la Fiorentina sul cammino giusto. Il regista e’ un problema che la Fiorentina ha fin dall’inizio dell’anno, Pioli ha adattato Veretout perché non ha alternative. I problemi però sono anche altri, come per esempio il fatto che la squadra sia troppo dipendente da Chiesa. Pjaca è diventato l’ombra di se stesso: ha deluso tutti, inutile nasconderlo. Della Valle? Si può recuperare il rapporto col tifo con i risultati. La squadra non deve solo lottare, deve anche riuscire a vincere di più".

Radio Blu