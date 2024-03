Cois: “Fiorentina-Milan 4-0, una delle serate più belle della mia carriera, mi emoziono ancora al pensiero del gol”

Ai microfoni del Pentasport è intervenuto l’ex calciatore Sandro Cois che ha parlato della vittoria del 2001 per 4-0 contro il Milan e della partita di domani: “Mi emoziono ancora quando risento la cronaca di quella partita perché è stata davvero bella, ho fatto un gran gol e abbiamo regalato una vittoria importante al pubblico fiorentino. Rui quella sera era da pallone d’oro, non lo prendevano mai, un giocatore assurdo, gli faccio i miei auguri visto che è il suo compleanno oggi, lo sento spesso così come con Enrico Chiesa che ha segnato quella sera.”

Sulla Fiorentina ed Italiano: “La seguo con piacere e con affetto come sempre e spero si riprenda dopo questa grande tragedia, ha fatto una buona stagione per ora, ma ancora spreca troppo e perde troppi punti per strada. Mi piace molto Italiano, è cresciuto tanto ed adesso sta lavorando bene anche sulla fase difensiva dove magari era più carente.”

Sul gol di Fiorentina-Milan 4-0: “Avevo contro Maldini e Costacurta, non due da poco insomma, mi è arrivata la palla perfetta, l’ho stoppata bene e ho fatto un gran gol, non ho segnato molto nella mia carriera infatti questo lo ricordo bene come anche il gol col Torino contro l’Inter”.