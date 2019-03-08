Cois: "Lazio squadra piú in forma del campionato. Muriel fenomeno, l'Europa League.."

Sul sito Lalaziosiamonoi.it è uscita un'intervista dell'ex giocatore viola Sandro Cois. Queste le sue parole: “Mi aspetto una partita con tantissimi gol..

Sul sito Lalaziosiamonoi.it è uscita un'intervista dell'ex giocatore viola Sandro Cois. Queste le sue parole: “Mi aspetto una partita con tantissimi gol, la Lazio sta vivendo un bellissimo momento. Arriva con tanta euforia perché ha stravinto il derby e sappiamo tutti quanto è importante a Roma quella partita. Dall’altra parte c’è una Fiorentina giovane ma molto pericolosa che è in grado di pressare molto bene”. La Fiorentina con Pioli sembra aver trovato una quadratura: “Sì, sono d’accordo. Penso che la Fiorentina presserà alto per non far giocare la Lazio, impronterà il match come ha fatto in Coppa Italia contro l’Atalanta. La Lazio però ha giocatori veloci che sono molto abili a sfruttare i contropiedi. I biancocelesti sono tornati quelli dell’anno scorso. Non ci si poteva aspettare da Immobile che si ripetesse, in numero di gol, dopo la strepitosa passata stagione, ma comunque sta facendo molto bene”. Dove può arrivare quest’anno la “Viola”? “Muriel è stato un grande acquisto, la società ha fatto la scelta giusta con lui, è il giocatore che mancava. Al di là dei gol, le prestazioni di Muriel sono sempre buonissime. Si inserisce sempre negli spazi e si trova molto bene con Chiesa. L’obiettivo dei viola deve essere l’Europa League, per raggiungerla bisognerà vincere e domenica sera la squadra di Pioli si ritroverà di fronte la squadra più in forma del campionato”.