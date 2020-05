“Castrovilli? La rivelazione del campionato – ha detto Sandro Cois a La Nazione – , nell’uno contro uno è imprendibile… come fai a non innamorarti di uno come lui? Se la sua crescita continuerà sarà un punto fermo della Nazionale, e per molto tempo. Sognare fa bene, guardare l’Atalanta, immagino per i Viola un percorso come il loro”.