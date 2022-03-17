Cois ammette: "Alla Fiorentina mancano i gol di Ikonè e Nico Gonzalez, Castrovilli in crescita"

Sandro Cois parla non solo della sua Fiorentina e di quella attuale ma ha raccontato anche della sua esperienza come allenatore dei ragazzi

Sandro Cois, ex giocatore viola e centrocampista della Fiorentina di Batistuta, ha parlato a due giorni dalla sfida contro l'Inter, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Qualche soddisfazione me la sono tolta con la Fiorentina ma le più grandi sono stati certamente le vittorie delle Coppa Italia e della Supercoppa. Nel centrocampo di adesso devo essere sincero non mi vedo in nessun giocatore, ma sono veramente bravi, a me piace particolarmente Bonaventura, ho visto Castrovilli in ripresa.

Lui ha fatto il primo anno strepitoso ma poi si è perso, in questo periodo lo vedo più dinamico, mi sembra di rivedere il vecchio Castro. Torreira è un giocatore che fa girare la squadra, la Fiorentina di Italiano pressa alto e riesce a fare questo pressing a volte anche esagerato, a volte concedi, ma in questo momento non ci vuole chi recupera palloni.

Adesso alleno la Pistoiese Under 15, i ragazzi a quell'età prima di tutto si devono divertirsi e gli inizi a insegnare tattica e tecnica, ma il mondo è cambiato, adesso non si gioca più per strada come una volta. Ikonè ha fatto pochi gol, ma li deve trovare, molto forte nell'uno contro uno, cosi come Nico Gonzalez, mancano i loro gol alla Fiorentina, parliamoci chiaro. La Fiorentina deve giocare in Europa, spero di vederla giocare in Europa, non dimentichiamoci che c'è ancora una partita da recuperare, con la speranza che nei prossimo anni si possa giocare anche la Champions League"

IL SIPARIETTO DI JOE BARONE CON ITALIANO

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