Il siparietto in diretta, Barone interviene: "Mister avvisa la squadra, bisogna vincere contro l'Inter"

Curioso e simpatico fuori onda oggi al centro sportivo durante l'intervista social di Vincenzo Italiano, interviene Barone

Nel corso della sua intervista ai media ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha subito anche la simpatica intrusione di Joe Barone, il direttore generale viola è entrato in diretta, abbracciando l'allenatore Italiano anche Rossella Petrillo dicendo: "Mister bisogna vincere sabato, dillo a tutta la squadra che bisogna vincere contro l'Inter" con Italiano che ha risposto sorridendo ha detto: "Va bene". Tra le risate generali

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-diventa-un-manga-in-giappone-e-vince-lo-scudetto-il-cartone-con-batistuta-e-rui-costa/169306/