Il siparietto in diretta, Barone interviene: "Mister avvisa la squadra, bisogna vincere contro l'Inter"
Curioso e simpatico fuori onda oggi al centro sportivo durante l'intervista social di Vincenzo Italiano, interviene Barone
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 15:43
Nel corso della sua intervista ai media ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha subito anche la simpatica intrusione di Joe Barone, il direttore generale viola è entrato in diretta, abbracciando l'allenatore Italiano anche Rossella Petrillo dicendo: "Mister bisogna vincere sabato, dillo a tutta la squadra che bisogna vincere contro l'Inter" con Italiano che ha risposto sorridendo ha detto: "Va bene". Tra le risate generali
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