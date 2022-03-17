Italiano incorona l'Inter: "Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia. Fiorentina la mia famiglia"

Vincenzo Italiano sta preparando la sua Fiorentina alla partita contro l'Inter, ne ha parlato ai social della società viola

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste parole del tecnico viola:

"Contro l'Inter avremo un atteggiamento di una squadra che sa che andrà a incontrare i più forti d'Italia, dovremo essere bravi nell'approccio e nello svolgimento della gara. Loro hanno qualità in tutti i reparti, se gli lasci il pallino del gioco ti creano infinite difficoltà, cercare in tutti i modi di avere occasioni e di concedere poco. Noi dobbiamo cercare di ottenere più punti possibile nonostante ci aspetta un calendario difficile, ma prima o poi vanno affrontati tutti.

Quando arrivo al centro sportivo per me è come arrivare in famiglia, arrivo con il sorriso con la voglia di crescere e di lavorare, mi sono legato all'ambiente, qui ci sono persone di cuore che meritano cuore attaccamento. Il mio ruolo da giocatore mi ha dato una mano a lavorare in tutto quello che poi va a fare da allenatore, lavori in tutte le fasi e con tutti i reparti" conclude Italiano.

LE PAROLE DI FRANCESCO FLACHI

https://www.labaroviola.com/flachi-risponde-differenza-tra-allegri-e-iachini-sono-i-giocatori-che-allenano-ma-max-non-e-scarso/169312/