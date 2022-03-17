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Italiano incorona l'Inter: "Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia. Fiorentina la mia famiglia"

Vincenzo Italiano sta preparando la sua Fiorentina alla partita contro l'Inter, ne ha parlato ai social della società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 14:30
Italiano incorona l'Inter: "Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia. Fiorentina la mia famiglia" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste parole del tecnico viola:

"Contro l'Inter avremo un atteggiamento di una squadra che sa che andrà a incontrare i più forti d'Italia, dovremo essere bravi nell'approccio e nello svolgimento della gara. Loro hanno qualità in tutti i reparti, se gli lasci il pallino del gioco ti creano infinite difficoltà, cercare in tutti i modi di avere occasioni e di concedere poco. Noi dobbiamo cercare di ottenere più punti possibile nonostante ci aspetta un calendario difficile, ma prima o poi vanno affrontati tutti.

Quando arrivo al centro sportivo per me è come arrivare in famiglia, arrivo con il sorriso con la voglia di crescere e di lavorare, mi sono legato all'ambiente, qui ci sono persone di cuore che meritano cuore attaccamento. Il mio ruolo da giocatore mi ha dato una mano a lavorare in tutto quello che poi va a fare da allenatore, lavori in tutte le fasi e con tutti i reparti" conclude Italiano.

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