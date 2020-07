Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha pubblicato un post nel post partita di Fiorentina-Torino: “La Fiorentina giocherà in A anche la prossima stagione. Iachini va ringraziato: ha trasmesso l’umilità della provinciale, necessaria per non frenare. Si volta pagina. In futuro non bisognerà indietreggiare neanche per prendere la rincorsa”.