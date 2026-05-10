Impresa di una Fiorentina da incubo: salva dopo 15 partite senza vittorie, nessuno c’era riuscito

Ultima a dicembre con appena 6 punti, la squadra viola firma una rimonta storica e conquista una salvezza senza precedenti in Serie A

La Fiorentina scrive una pagina incredibile della storia della Serie A. La formazione viola è infatti la prima squadra di sempre a conquistare la salvezza dopo aver raccolto appena 6 punti nelle prime 15 giornate e senza nemmeno una vittoria.

Un dato che rende ancora più straordinaria la rimonta completata degli uomini di Vanoli, protagonista di una seconda parte di stagione costruita con determinazione, sacrificio e una lenta ma costante risalita in classifica. Quando il campionato sembrava ormai compromesso, la Fiorentina è riuscita a reagire, lasciandosi alle spalle settimane complicatissime e un ambiente profondamente sfiduciato.

A dicembre i viola erano fanalino di coda della Serie A, incapaci di vincere una partita e con numeri che lasciavano presagire una retrocessione quasi inevitabile. Nessuna squadra, nella lunga storia del massimo campionato italiano, era mai riuscita a salvarsi partendo da una situazione tanto critica dopo 15 gare.

La svolta è arrivata nel girone di ritorno, quando la Fiorentina ha iniziato a trovare continuità di risultati e maggiore solidità, conquistando punti pesanti negli scontri diretti. Decisivi anche i successi ottenuti nelle settimane finali, che hanno permesso ai viola di allontanarsi dalla zona rossa e completare una rimonta destinata a restare negli archivi della Serie A.

Da stagione da dimenticare a impresa storica: la Fiorentina ha trasformato un campionato nato nel peggiore dei modi in una salvezza che vale quasi quanto un trofeo. Ora è il momento di analizzare quanto accaduto e ripartire con rinnovate ambizioni.