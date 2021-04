Serie A, il Cagliari vince e si porta a -5 dalla Fiorentina. Pari tra Benevento e Genoa, punti anche per Torino e Spezia

Si fa sempre più avvincente la sfida salvezza. L’ormai retrocesso Crotone esce sconfitto in casa contro la Sampdoria per 1-0, stessa sorte è toccata al Parma uscito sconfitto per 3-1 a Torino contro la Juventus.

Le “inseguitrici” della Fiorentina, invece, hanno fanno tutte punti: il Cagliari bissa il successo di Parma andando a vincere alla Dacia Arena contro l’Udinese grazie al rigore trasformato da Joao Pedro. A sorpresa, lo Spezia che ferma la capolista Inter sull’1-1 dopo essere passata in vantaggio con il gol di Farias. Genoa e Benevento non vanno oltre il pareggio, dopo un inizio scoppiettante con ben 4 reti nei primi 25 minuti, la partita termina con il risultato di 2-2. Infine, il Torino è riuscito a pareggiare in casa del Bologna grazie alla rete di Mandragora.

Ecco la classifica aggiornata:

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64*

Napoli 60*

Lazio 58**

Roma 54*

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno

