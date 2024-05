Altro miracolo targato Pantaleo Corvino, il Lecce raggiunge la matematica salvezza

Con la sconfitta del Cagliari a S.Siro col Milan e la vittoria dell’Inter a Frosinone di ieri sera il Lecce raggiunge la salvezza in Serie A per la nona volta nella sua storia, la seconda consecutiva dell’era Sticchi Damiani. La permanenza in A dei giallorossi è meritatissima vista la conduzione del campionato sempre fuori dalla zona retrocessione, come già accaduto nell’annata 2022/2023.Per la prima volta nella loro storia, i giallorossi danno il via alla festa senza giocare. Conseguenze del calcio d’oggi. Manca l’elettricità del raggiungere un risultato trepidando sul campo come in tanti altri momenti indimenticabili della nostra storia, ma, a partire da lunedì al Via del Mare, non mancheranno le emozioni nell’abbraccio tra squadra, tifosi e città. Pantaleo Corvino senza giocatori come Hjulmand e Umtiti, ha compiuto l’ennesimo capolavoro con un mercato creativo e con soli 8,5mln di monte ingaggi complessivo. Pongracic ha composto l’inossidabile coppia con Baschirotto, Falcone è stato decisivo nei momenti più difficili con parate che hanno portato il soluto mucchio di punti e sulle fasce Gendrey e soprattutto Gallo hanno alzato l’asticella delle loro prestazioni. Blin, capitano, come le precedenti due stagioni, è salito alla ribalta in Primavera. Krstovic, bomber e gran lavoratore, insieme a Piccoli ha portato in dote la doppia cifra richiesta alla punta.

Lo riporta calciolecce.it

