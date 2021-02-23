Gregucci: "Il Kokorin che conosco può far bene fin da subito. Può dare un grande contributo alla Fiorentina"

Le parole di Angelo Gregucci a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

Angelo Gregucci, ex difensore ed adesso allenatore, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del nuovo arrivato Aleksandr Kokorin, giocatore allenato da vice-allenatore allo Zenit:

"Nell'interrogativo c'è la perplessità su un ragazzo che ha talento. Lui, Golovin e Miranchuk sono i talenti del calcio russo, bisognerà però vedere come va l'adattamento. La storia dice che ci sono sempre state difficoltà coi russi, ma in un mondo globale com'è oggi questo equilibrio potrebbe essere più sottile. Ha qualità e velocità il Kokorin che conosco io, può far bene in Italia ma deve capire rapidamente cosa gli viene richiesto: è un calcio tattico e di sacrificio. Ha un allenatore come Prandelli di grande esperienza e sapienza, e potrebbe dare un contributo importante ai viola".

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