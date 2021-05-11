Sconcerti: "L'arrivo di Gattuso comporterebbe scelte più dirette: l'allenatore sceglie i giocatori, il Presidente li paga"

Le parole di Mario Sconcerti sul possibile arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per commentare i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

IACHINI "Vorrei ringraziare Iachini per questi due spezzoni. Con una squadra veramente modesta è riuscito a fare qualcosa di importante"

GATTUSO "Mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina. Vedo regolarmente il Napoli e mi fa piacere da fiorentino perchè penso sia la persona giusta per far partecipare Commisso. Fino a qualche giorno fa la società era immobile perchè prima la frase storia "prima la la salvezza". L'arrivo di Gattuso costruirebbe un filo diretto, una "cupola" tra il campo e la presidenza che taglierebbe fuori tutto il resto della società. L'arrivo di Gattuso equivarrebbe ad un commissariamento di Commisso della Fiorentina e questo potrebbe porterà a delle più scelte dirette. Gli altri diventano esecutori, la squadra verrebbe costruita sulle idee Gattuso e gli investimenti di Commisso"

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