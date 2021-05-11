Bucchioni: "Dettagli tra Gattuso e Commisso. Procuratori di Vlahovic non rispondono alla Fiorentina"

Enzo Bucchioni ha parlato del futuro della Fiorentina, dal prossimo allenatore viola al rinnovo di Dusan Vlahovic

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole su Gattuso:

“Prandelli e Iachini sono due allenatori che vedono il calcio in maniera diversa, Cesare diceva che aveva trovato una squadra scarica, adesso Iachini si lamenta di come ha trovato la squadra. Per Gattuso siamo in dirittura d’arrivo, siamo davvero vicini. Gattuso ha avuto garanzie da Commisso per un rilancio. I procuratori di Vlahovic non stanno rispondendo al telefono quando chiama la Fiorentina. Una situazione inaccettabile. Spero che il centravanti serbo rimanga almeno un altro anno. Pradè resterà”

SALERNO, IL TIFOSO VIOLA NON DIMENTICA. CRONACA DI QUELLO CHE E' ACCADUTO 22 ANNI FA

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