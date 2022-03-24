Guerini: "Grande mentalità della Fiorentina, sembra in lotta per lo scudetto. Merito di Italiano"

Guerini: "Con Italiano non esistono imprescindibili. Non mi meraviglio di come stia giocando la Fiorentina nonostante l'assenza di Vlahovic

Vincenzo Guerini, ex dirigente Viola, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Fiorentina senza Vlahovic? Diamo tempo a Cabral e Piatek, la cosa migliore di Italiano è stata cambiare la mentalità dell'intero gruppo nell'arco di pochi mesi. Sembra una squadra in lotta per il campionato, gioca con la stessa mentalità in casa o fuori. L'ha fatto in poco tempo, una cosa che clamorosamente non si sottolinea. Ora sono in una posizione fantastica e non tanto per questo anno, come va va, ma per creare i presupposti per dare fastidio a tutti già dall'anno prossimo. Chi è l'imprescindibile di questa Fiorentina? Con un allenatore come Italiano non ci sono imprescindibili, ruota continuamente. La sua bravura è tenere in condizione almeno diciotto giocatori senza che la squadra ne risenta, non mi meraviglia che continuino a giocare nello stesso modo anche senza Vlahovic. Conoscendo il pubblico fiorentino, è quello che vuole".

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