Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"
Le parole del dg della Carrarese, Gianluca Berti, ai microfoni di TMW Radio
Gianluca Berti, dg della Carrarese, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Come si è arrivati a questa ennesima stagione negativa, nonostante la Vittoria fondamentale di Verona. A cosa è dovuta questa stagione fallimentare dei Viola?
"Sai, dopo i Della Valle è normale che devi riorganizzare il tutto. Vedendola da fuori, avendo il presidente in America, non averlo lì tutti i giorni è non è facile, visto che quando arriva è molto pungente. Commisso deve avere il tempo di sistemare ed organizzarsi nei migliori dei modi. È stata un'annata difficile, pensavo potesse fare di più questa Fiorentina".
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