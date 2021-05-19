Maspero: "Ho visto una Fiorentina apatica, senza identità. Manca l'idea di dimostrare qualcosa"

Le parole di Riccardo Maspero ai microfoni di Stadio Aperto

Riccardo Maspero, ex calciatore ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei tempi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Ho visto una Fiorentina apatica, non avevano un senso e un'identità. Magari composta anche da giocatori importanti e di spessore, ragazzi che fin lì hanno fatto bene e poi non riescono a esprimere il valore. Manca forse l'idea di dimostrare qualcosa, forse perché a Firenze si sta bene, è tutto bello e la proprietà non è più di tanto presente. Così non ci si accorge come le cose non vadano bene".

GATTUSO "Allenatore ideale? Lui ha valorizzato tutti al massimo per far sì che quando toccava a loro, riuscissero a dare il meglio. Questo ha fatto la differenza a Napoli e potrebbe essere una cosa bella anche per la Fiorentina".

JURIC "Juric al Torino? Bisogna vedere quanta fiducia pone la società in lui. Il calcio di Juric, così come quello di Gasperini, è diverso: certe partite puoi prendere 4 gol, ma va messo in preventivo perché allo stesso tempo è divertente. Io credo in questo, è un po' la mia filosofia da allenatore. Sulla mia pelle però ho pagato certi direttori che ti chiedono di prendere meno gol e va a cadere il progetto che portavi avanti. Devi dargli tanta fiducia e dargli giocatori congeniali. Se serve, poi, scelte dolorose. Anche perché con Juric devi correre, eh... Non so se ricordate, ma a un certo punto, prima del Napoli, Gasperini era praticamente esonerato. Poi l'hanno tenuto, lui ha fatto giocare chi aveva nella sua testa e da lì ecco che parte la storia dell'Atalanta".

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